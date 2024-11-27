РФС заинтересована в проверке заявления самарского губернатора о коррупции в футболе

Российский футбольный союз считает необходимым проверить слова главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском футбольном корпусе.

Как сообщила служба коммуникаций РФС, там готовы оказать содействие следствию. "Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины", – следует из сообщения Союза, сообщает "Советский спорт".

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб "Крылья советов" имеет долг в 36 млн руб. перед некой преступной группой, которая отвечает за судейство и занимается коррупцией. Глава региона сослался на одного из футбольных функционеров.

Он указал, что в подобных схемах участвуют многие клубы. При этом проблема носит массовый характер. Федорищев призвал губернаторов начать борьбу с коррупцией в футбольном судействе и перестать переводить средства налогоплательщиков в преступные схемы.