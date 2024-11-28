Трамп назвал своего спецпредставителя по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в качестве специального представителя по Украине и России Кита Келлога.

Келлог — отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме. Ранее он говорил, что члены НАТО, чьи расходы на оборону будут меньше 2% ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.

Характеризуя Келлога, Трамп сказал, что у того "выдающаяся военная и деловая карьера", в том числе он занимал важные посты во время его первой каденции. Ранее Келлог вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем предложили план урегулирования конфликта, основывающийся на заморозке по текущей линии фронта. Будто бы если Киев на это не согласится, то помощь США прекратится. Но Москва также отвергает заморозку.

Вторая вероятная часть плана Трампа - временное снятие с повестки вопроса вступления Украины в НАТО. Это тоже не устраивает Россию, которой нужны долгосрочные гарантии нейтральности Украины, а не временная отсрочка.

Интересно, что накануне недавний украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не согласится на заморозку конфликта, даже если США угрожают прекратить помощь. Зеленский также отвергает этот вариант.

Келлог резко критиковал нынешние власти США за провальную политику по Украине, не учитывающую опасения России. Однако он также выступает за решительнные действия против России, если та откажется от предложения США.

Политолог Сергей Марков отмечает, что прошлый спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер делал все, чтобы сорвать возможность мирных переговоров. Вероятно, Келлог займется тем же - и будет от имени ВПК США только подстрекать новые военные действия.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что пока говорить о чем-то конкретном рано. Трамп, который придет в Белый дом через два месяца, еще может передумать.