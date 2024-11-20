20 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Российские ученые создадут решения для проектов в зоне вечной мерзлоты

Более 200 ведущих российских экспертов и ученых обсуждают новые подходы и решения для реализации промышленных проектов в зоне вечной мерзлоты. В Санкт-Петербурге стартовала II конференция "Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемерзлых грунтах".

Как сообщили Накануне.RU организаторы, в числе обсуждаемых тем – новые подходы к мониторингу объектов в зоне вечной мерзлоты, обустройству инфраструктуры в северных регионах, а также подготовка профильных специалистов.

Форум проводят "Газпром нефть" и Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого. Конференция собрала ведущих ученых, разработчиков технологий, представителей вузов и ссузов, промышленных предприятий, органов власти.

"Изменение многолетней мерзлоты является глобальным вызовом для нефтегазового сектора. Конференция в Петербурге стала важным событием общероссийского масштаба. Уверен, она внесет вклад в консолидацию научного сообщества и будет способствовать выработке решений, которые в дальнейшем помогут в сохранении вечной мерзлоты и защите климатического баланса Арктического региона", – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов.

Нефтегазовые компании, реализующие проекты на Крайнем Севере, активно работают над развитием решений по обустройству и мониторингу объектов на вечной мерзлоте. Так, в "Газпром нефти" в 2024 году создали Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне. Среди его задач – проведение научных исследований, комплексная оценка проектов, испытания технологий, оборудования и материалов. Деятельность центра координирует "Газпромнефть-Заполярье". Это предприятие работает на территориях, где толщина мерзлого грунта может достигать полутора тысяч метров.

"Реализация масштабных проектов в Арктике и Восточной Сибири – один из главных векторов развития нефтегазовой отрасли. Непременным условием эффективной работы в этих регионах является сохранение их уникальной экосистемы. Наша конференция призвана не просто обобщить лучший отраслевой опыт, но и придать импульс разработке и внедрению передовых технологий для термостабилизации грунтов, повышения надежности фундаментов и конструкций. Мы готовы делиться своими подходами и изучать отраслевые решения. Убежден, что такая совместная работа, в том числе на площадке конференции, способствует достижению стратегических целей отрасли", – прокомментировал гендиректор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Теги: вечная мерзлота, нефтегазовые компании, Крайний Север, Газпром нефть


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