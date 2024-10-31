На Среднем Урале осужден опекун, по вине которого ребенка убило током

На Среднем Урале вступил в силу приговор опекуну, не уследившему за ребенком. В результате мальчик скончался от удара током.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в апреле этого года на садовом участке в Шалинском районе: 12-летний ребенок дотронулся до металлической трубы, под которой пролегал электрический провод под напряжением. Мальчик получил сильнейший удар током и погиб. В отношении его опекуна – 59-летнего Сергея Степаненко – было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В ходе расследования выяснилось, что мужчина самостоятельно и с нарушением правил безопасности проложил под землей провод. В день трагедии он не отключил от сети электроинструмент, которым пользовался у бани, оставив конструкцию под напряжением. В результате опекаемого ребенка убило током.

Шалинским районным судом Степаненко был признан виновным и приговорен к одному году ограничения свободы. Приговор был обжалован стороной обвинения. Однако Свердловский областной суд по итогам апелляции оставил решение без изменения по существу.