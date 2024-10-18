18 Октября 2024
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Фото: @tyum_soc

Тюменские кейсы по работе с семьями с алко- и наркозависимостями презентовали на федеральном уровне

Тюменские кейсы по работе с семьями с алко- и наркозависимостями презентовали на федеральном уровне, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

17–18 октября в Москве проходит Всероссийское совещание руководителей органов опеки и попечительства. Организатор - Минпросвещения России.

Ключевыми темами стали защита прав детей-сирот, поддержка родителей и восстановление детско-родительских отношений. Актуальной является тема работы с семьями, в которых родители столкнулись с алко- и наркозависимостями. Тюменская область уже сегодня обладает собственными эффективными технологиями реабилитации, которыми делится с коллегами из других регионов.

Презентацию тюменских разработок на Всероссийском совещании провела начальник управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития Тюменской области Инга Тигеева.

"Ресурсные семьи, как правило, сами справляются с переломными моментами или негативными событиями. Если же у семьи низкий уровень или вообще отсутствуют ресурсы, то одна или несколько трудных жизненных ситуаций приводят к кризисам. Это, в свою очередь, может привести к тому, что ребенок становится социальным сиротой. Чтобы не допустить этого и помочь семье восстановиться, в Тюменской области создана эффективная система поддержки. Сейчас мы работаем над расширением возможностей для организации адресной работы с данной категорий семей", - отметила она.

Тюменские кейсы по работе с семьями с алко- и наркозависимостями презентовали на федеральном уровне(2024)|Фото: @tyum_soc

В Тюменской области создана уникальная модель сопровождения таких семей. В работе задействованы разные ведомства, в том числе органы опеки и попечительства и инспектора по охране прав детства, службы семейного консультирования.

Теги: Инга Тигеева, семьи, зависимость


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