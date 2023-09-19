ФНС: за восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублей

За время действия налога на профессиональный доход по данным на 1 сентября 2023 года самозанятые в России заработали 2,62 трлн руб., что на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 года.

По данным Федеральной налоговой службы, с начала года их совокупный заработок вырос в 1,5 раза или на 828,97 млрд руб. - с 1,78 трлн руб., которые фиксировались на 1 января. Динамика объясняется увеличением числа плательщиков НПД.

Отмечается, что ежедневно к проекту НПД присоединяется более 7 тыс. человек. В настоящее время налоговым режимом пользуется более 8,3 млн физических лиц. По словам экспертов, к началу 2024 года число таких граждан может вырасти до 10 млн, сообщают "Ведомости".

Как стало известно ранее, более 95 тыс. россиян в возрасте от 14 до 17 лет зарегистрировались в качестве самозанятых.