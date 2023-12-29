Сергей Ситников и глава Минэкономразвития обсудили перспективы обновления одного из самых известных костромских брендов

Туристическая отрасль определена губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым как одна из перспективных точек роста экономики региона. В области активно развиваются различные направления индустрии гостеприимства, в том числе, гастрономический туризм.

Один из самых известных на всю страну брендов Костромской области - сыр. Сегодня в регионе работает семь крупных сыроварен, по инициативе губернатора Сергея Ситникова запатентован товарный знак «Кострома - сырная» и ежегодно проводится Фестиваль сыра, собирающий тысячи костромичей и гостей города, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Реализуются новые туристические проекты, связанные с сырным производством. В рамках визита в регион Министра экономического развития Максима Решетникова познакомили с работой двух костромских объектов гастрономического туризма - музеем сыра и Домом костромского сыровара.

"Музей сыра открылся в Костроме в 2017 году, и уже через два года количество принятых посетителей преодолело отметку в 100 тысяч человек. Сегодня это один из самых посещаемых туристических объектов областного центра. Сотрудники музея провели для гостей интерактивную экскурсию по экспозиции, рассказали об истории сыроделия, предложили попробовать разные виды костромских сыров. "Это музей с необычной концепцией. Для всех возрастов. С одной стороны, мы привлекаем историей Костромского сыроделия, российского сыроделия, при этом у нас много необычных активностей. Наш музей для всех, для семейного посещения. Мы принимаем очень большое количество гостей. В год где-то около 60 тысяч человек, а в день бывает до тысячи гостей", - рассказал директор музея Сергей Ступаков.

Дом костромского сыровара начал работу летом этого года. Он расположился в историческом памятнике архитектуры регионального значения XIX века. Здание, которое долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, реконструировано за счет средств костромского предпринимателя.

Новый туробъект в обновленном здании создан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На его реализацию по результатам конкурса предоставлена государственная поддержка в сумме 3 млн рублей. Комплекс включает сыроварню, ресторан и сырную лавку. На средства гранта приобретены холодильные камеры для сыроварни, витрины для сырной лавки, специальное оборудование для экскурсий и мастер-классов.

В сыроварне гостям продемонстрировали процесс производства сыра и провели дегустацию.

"Костромской сыр делается из молока костромской породы коров. Это наша порода, которая выведена специально для этой местности, обладает уникальными характеристиками. И поэтому костромской сэр - самый вкусный и нежный", - рассказал бренд-шеф ресторана "Сыровар" Антон Рубцов.

За десять месяцев 2023 года объем платных туристских услуг в Костромской области на 11,9% превысил аналогичный показатель 2022 года и составил 1 976,9 млн рублей. Совокупный туристский поток за этот период по данным сервиса «СБЕР Аналитика» составил более 1,3 млн человек, что на 2,4% выше к аналогичному периоду прошлого года. Налоговые поступления за 7 месяцев 2023 года увеличились почти на треть и составили 367,8 млн рублей.