19 Декабря 2023
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Фото: администрация Нижневартовска

Мэрии Нижневартовска пришлось извиняться из-за снежного городка

Администрации Нижневартовска пришлось приносить извинения перед вартовчанами за "излишнюю эмоциональность сотрудника", передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной конфликта вновь стал снежный городок, только, построенный в этот раз, управляющей компанией ЖТ-1. Горки и снежные фигуры, раскрашенные в разные цвета, вызвали замечания у жителей города. На недовольство отреагировал официальный представитель пресс-службы администрации города.

"Мы передадим всем управляющим компаниям в городе, чтобы они в следующие года не делали снежных горок, фигур, поскольку жителям города они не нравятся. Пусть наши дворы остаются неукрашенными к Новому году", - было отвечено в комментариях.

снежный городок, горка(2023)|Фото: администрация Нижневартовска

В мэрии принесли извинения за сотрудника.

"Уважаемые жители города! Вчера в одном из пабликов сотрудник администрации в общении с неравнодушными горожанами по вопросу обустройства горок и иных новогодних объектов проявил излишнюю эмоциональность, расценив конструктивные предложения, как критику. Приносим свои извинения за несдержанность и чрезмерное рвение в отстаивании личной позиции сотрудника. С ним проведена беседа. Также в администрации будет организована работа по профилактике стрессоустойчивости в коллективе для создания новогоднего праздничного настроя и продуктивной деятельности", - говорится в сообщении.

Теги: извинения, снежный городок, горки


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