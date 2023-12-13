В Астраханской области будут развивать солнечную энергетику - губернатор подписал соглашения на полях Международной выставки-форума «Россия»

13 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области будут развивать солнечную энергетику - губернатор подписал соглашения на полях Международной выставки-форума «Россия»

На полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал соглашение с заместителем генерального директора «Юнигрин Энерджи» Олегом Шуткиным. Ожидается, что до конца 2027 года на территории региона построят сетевые солнечные электростанции мощностью до 350 МВт.

Компания «Юнигрин Энерджи» специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставке электроэнергии.

По данным министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, с 2017 года регион достиг рекордных показателей в альтернативной энергетике. Так, построены и функционируют 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт и высокотехнологичный ветропарк мощностью 340,2 МВт. Установленная мощность энергосистемы Астраханской области выросла на 625,2 МВт.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Также в День региона Игорь Бабушкин подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Астраханской области и ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта «Силквей ралли». Оно поможет развивать этот вид спорта и совместно проводить международные мероприятия.

На территории Астраханской области с 2010 года проходят этапы ралли-марафона «Шёлковый путь», с 2011 – ралли-рейд «Золото Кагана». Ежегодно в нём принимают участие до 50 экипажей.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

«Природно-климатические особенности астраханских песчаных дюн – одна из самых привлекательных площадок для поведения международных соревнований по автомобильному спорту. Уверен, подписанное соглашение только усилит нашу работу», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Еще одно подписанное соглашение – о сотрудничестве между Астраханской областью и центром защиты прав и интересов детей, которое поможет развивать подростковые пространства в регионе.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, день астраханской области,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети