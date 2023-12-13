В Астраханской области будут развивать солнечную энергетику - губернатор подписал соглашения на полях Международной выставки-форума «Россия»

На полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал соглашение с заместителем генерального директора «Юнигрин Энерджи» Олегом Шуткиным. Ожидается, что до конца 2027 года на территории региона построят сетевые солнечные электростанции мощностью до 350 МВт.

Компания «Юнигрин Энерджи» специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставке электроэнергии.

По данным министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, с 2017 года регион достиг рекордных показателей в альтернативной энергетике. Так, построены и функционируют 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт и высокотехнологичный ветропарк мощностью 340,2 МВт. Установленная мощность энергосистемы Астраханской области выросла на 625,2 МВт.

Также в День региона Игорь Бабушкин подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Астраханской области и ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта «Силквей ралли». Оно поможет развивать этот вид спорта и совместно проводить международные мероприятия.

На территории Астраханской области с 2010 года проходят этапы ралли-марафона «Шёлковый путь», с 2011 – ралли-рейд «Золото Кагана». Ежегодно в нём принимают участие до 50 экипажей.

«Природно-климатические особенности астраханских песчаных дюн – одна из самых привлекательных площадок для поведения международных соревнований по автомобильному спорту. Уверен, подписанное соглашение только усилит нашу работу», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Еще одно подписанное соглашение – о сотрудничестве между Астраханской областью и центром защиты прав и интересов детей, которое поможет развивать подростковые пространства в регионе.