12 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

День Астраханской области на выставке «Россия» на ВДНХ будет наполнен событиями

День Астраханской области пройдет завтра, 13 декабря на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Губернатор Игорь Бабушкин презентует лучшие достижения Астраханской области в электроэнергетике, туризме, судостроении и АПК, инклюзивной и социальной сферах. 

аднх, астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru



В программе мероприятий запланированы перфоманс «Люди. Рыбы. Эволюция» уличного театра «Чудо», яркие номера с участием Астраханского театра танца, представления, повествующие о многонациональном и дружном крае, выступление камерного оркестра Астраханской филармонии и концерт народной артистки России, астраханки Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Кроме того, для гостей выставки с театрально-танцевальной премьерой-перфомансом выступит коллектив молодых талантливых танцоров «YAFUNK».

вднх, астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru

Посетители выставки смогут продегустировать рыбную продукцию Астраханского края и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению рыбных блюд. Активные посетители в День региона смогут выиграть три тура на двоих в Астраханскую область. Для этого нужно правильно ответить на вопросы квиза, посвященного истории и культуре края. В путевку бесплатно входит трансфер по области, завтрак и обед, размещение на одну ночь в отеле.

аднх, астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru

В рамках деловой программы глава региона Игорь Бабушкин подпишет соглашение о сотрудничестве с ООО «Юнигрин Энерджи» по инвестиционному проекту строительства солнечных электростанций в ближайшие четыре года. За прошедшие пять лет в регионе уже построены 12 солнечных электростанций мощностью 285 МВт и высокотехнологичный ветропарк мощностью 340,2 МВт. Кроме того, глава области заключит соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» и с Ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта «Силквей ралли».

вднх, астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: день астраханской области, игорь бабушкин, вднх


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