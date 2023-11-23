23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Пыть-Яхе коммунальщика будут судить за травму школьника, получившего ожоги

В Пыть-Яхе перед судом предстанет начальник района тепловых сетей, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве завершили расследование дела в отношении 39-летнего жителя города, обвиняемого в выполнении работ и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В полдень, 12 сентября 2023 года, восьмилетний школьник на придомовой территории в шестом микрорайоне "Пионерный" Пыть-Яха упал в яму с горячей водой, образовавшуюся в связи с порывом теплосетей и получил ожоги ног.

В результате противоправных действий начальника района тепловых сетей МУП "Управление городского хозяйства" муниципального образования города Пыть-Ях, выразившихся в непринятии мер по устранению порыва либо его ограждению в целях безопасности населения, несовершеннолетнему потерпевшему причинен физический вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: яма, кипяток, лужа, школьник, ожог


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