Образовательные учреждения Владимирской области передают на государственное хранение документы по их истории

Государственный архив Владимирской области начал подготовку новой архивной коллекции «Учреждения образования». Проект приурочен к Году педагога и наставника, а также к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне на государственное хранение были переданы документы из музея гимназии № 3 города Владимира. В коллекцию войдут документы периода 1930-х – 1950-х годов: протоколы педагогических совещаний, родительских собраний, штатные расписания, сметы расходов, планы и отчёты, аттестаты и свидетельства, классные журналы, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела и фотографии.

«Мы начали очень важную работу. В эпоху цифровых технологий очень интересно узнать, в первую очередь, нашим детям, как учились их сверстники почти сто лет назад. Ведь многие из них впоследствии защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны, восстанавливали страну, совершали научные открытия. Эти документы точно передают атмосферу своего времени. По сути, это детство наших бабушек и дедушек», – отметил первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов.

«Самые ранние из переданных документов относятся к 1932 году. Когда перечитываешь их, можно понять, как жили люди, чем они интересовались, как происходил образовательный процесс и как он менялся с течением времени», – отметила директор Государственного архива Владимирской области Наталия Максимова.

«Случай с третьей гимназией показал, что в школах могут храниться документы, представляющие большой интерес с точки зрения истории. Учреждениям образования через профильное министерство предложено пройти опрос об имеющихся на хранении документах 1930-х – 1950-х годов. Далее работа будет выстроена в зависимости от того, какой материал представят образовательные учреждения», – пояснила начальник отдела управления архивами Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Анастасия Поспелова.

Кольчугинская школа №6 также готова передать областному госархиву документы заседаний педсоветов и личные дела. Работа будет продолжена и продлится до мая 2025 года, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.