14 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Более 14 тысяч жителей Владимирской области уже активно пользуются мобильным приложением «Госуслуги. Дом»

Накануне на заседании Правительства Владимирской области под председательством Губернатора Александра Авдеева подвели промежуточные итоги внедрения мобильного приложения для собственников жилья в многоквартирных домах «Госуслуги. Дом». В регионах страны оно начало работать в сентябре. За это время приложение установили уже 14,4 тысячи жителей Владимирской области, – сообщила начальник региональной Инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева. 

Лидеры по количеству подключений к системе – Радужный, Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, а также Гороховецкий, Камешковский, Александровский, Собинский и Селивановский районы. Глава региона поручил усилить контроль за оперативным размещением полной информации в ГИС ЖКХ, на базе которой работает приложение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, сервис «Госуслуги. Дом» помогает решать практически все вопросы жилищно-коммунальной сферы. Например, он позволяет собственникам оплачивать счета всех поставщиков услуг, передавать показания установленных в квартире приборов учёта. Через приложение можно оперативно подавать заявки в управляющие организации, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших встреч, изучать отчёты по доходам и расходам управляющих организаций, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

В приложении собственник может посмотреть квитанции и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, оплатить счёт можно частично, введя нужное значение вручную. Также пользователю доступна история оплат – для сравнения платежей за коммунальные услуги в последние месяцы. К слову, оплатить счета реально онлайн удобным способом – картой или с помощью системы быстрых платежей. При оплате через СБП комиссия не взимается.

заседание, авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая организация актуализирует данные.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Это цифровое решение развивает «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. 

 

Теги: госуслуги.дом, александр авдеев, жкх, мобильное приложение


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