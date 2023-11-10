10 Ноября 2023
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Фото: AFP 2023 / Mohammed Abed

Первые 85 россиян покинут сектор Газа через КПП "Рафах"

Первые россияне, живущие в секторе Газа, покинут территорию анклава 10 ноября через КПП "Рафах". Об этом сообщает Rafael Online.

По данным портала, в списке эвакуируемых числятся 85 граждан России.

Представитель КПП "Рафах" подтвердил данную информацию, передает РИА Новости. Он уточнил, что всего в пятницу из Газы будут эвакуированы 594 человека, имеющих иностранное гражданство.

По последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян. Около 300 несовершеннолетних сейчас находится в списках на эвакуацию из Газы,сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Теги: россияне, сектор газа, кпп рафах


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