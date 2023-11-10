10 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Тюменцы участвуют в Русском экономическом форуме в Челябинске

Тюменцы участвуют в Русском экономическом форуме в Челябинске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Регион представляют депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров, генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков. Они участвуют в работе секции федерального проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия".

Полпред президента России в УФО Владимир Якушев отметил, что это уже третья в 2023 году встреча координаторов проекта на территории Уральского федерального округа.

"Накоплен позитивный опыт: идеи, высказанные на форуме в Тюмени, нашли отражение в поручениях президента России по итогам Петербургского экономического форума", - заявил он.

Участниками Русского экономического форума стали свыше 3 000 человек со всех регионов страны. В рамках сессий и лекториев они обсудят финансовый суверенитет, перспективы национальных валют, вопросы демографии и производительности труда.

Напомним, что в сентябре Тюмень заняла третье место в рейтинге лучших городов России для бизнеса по версии Forbes.

В список самых благоприятных для бизнеса вошли 30 городов. Первое место в нем занял Краснодар (64,6 балла), на втором — Южно-Сахалинск (60,9 балла). Тюмень оказалась на третьей позиции (59,5 балла).

Теги: Русский экономический форум, Предпринимательство, Тюмень


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