В Североуральске простятся с мобилизованным, погибшим в зоне СВО

В Североуральском г.о. простятся с местным жителем Михаилом Филимоновым, мобилизованным и погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Михаил Филимонов погиб, исполняя свой воинский долг. Прощание пройдет 1 февраля в 11.00 в ДК "Современник".