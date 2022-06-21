СинТЗ увеличил мощности по нанесению консервационного покрытия на трубы

Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), увеличил собственные мощности для автоматического нанесения временного консервационного покрытия на трубную продукцию, сообщает пресс-служба ТМК.

Оборудование установлено в трубопрокатном цехе №2 (Т-2) и с целью максимальной автоматизации технологических потоков встроено в технологическую схему трубонарезной линии. Дополнительные мощности позволяют наносить консервационное покрытие на наружную поверхность насосно-компрессорных и обсадных труб. Применяемый состав не только улучшает товарный вид продукции, но и защищает металл труб, увеличивая стойкость к атмосферным воздействиям – обработанные трубы могут храниться до 12 месяцев под открытым небом.

"СинТЗ продолжает модернизацию оборудования для повышения конкурентоспособности продукции. Сегодня большинство заказов на трубные решения для нефтяной и газовой отраслей сопровождается требованием к наличию консервационного покрытия на период транспортировки и хранения. Ввод нового оборудования позволяет удовлетворить запросы наших потребителей и защищает продукцию от атмосферных воздействий во время доставки. С момента ввода в эксплуатацию на новых агрегатах обработано уже более 4 тыс. тонн труб", – сказал управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.