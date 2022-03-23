24 Марта 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Украинские радикалы в Харькове расстреляли мирных жителей, вышедших из подвала в поисках еды

Украинские радикалы в Харькове расстреляли мирных жителей, которые выбрались из подвала для поиска еды и воды. Об этом Накануне.RU сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Поражает своей жестокостью вопиющий случай массового истребления мирных граждан, совершенный украинскими радикалами в Харькове. Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы "вольность" они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома", - говорится в сообщении.

Также Мизинцев сообщил, что 22 марта боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета, без каких-либо причин, был обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте.

Кроме того, наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты.

В городе Запорожье парализована работа коммунальных служб. Боевики ведут целенаправленное уничтожение объектов жизнеобеспечения, а бригады аварийных служб и скорой помощи, прибывшие для спасения пострадавших и локализации последствий разрушений, подвергаются точечным обстрелам и ликвидации.

"Все эти и многие другие факты, о которых мы ежедневно заявляем, подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев, они говорят о развязанном и фактически узаконенном официальным Киевом терроре против своих же граждан. Это закономерное следствие безответственных решений, принятых Киевом для сохранения своей преступной власти любыми способами, в том числе и путем превращения страны в "рассадник" национализма и терроризма", - подчеркнул он.

Несмотря на все варварства и зверства, творимые террористами националистических батальонов, деструктивные и безответственные решения киевских властей в отношении своих граждан, Российская Федерация продолжает выполнение комплекса мероприятий по эвакуации мирных граждан и иностранцев в безопасные районы.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны, радикалы



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