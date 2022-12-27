Тюменские Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи из Луганской и Донецкой народных республик

Тюменские Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи из Луганской и Донецкой народных республик с наступающим Новым годом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В канун Нового года активисты Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" поздравили семьи в пункте временного размещения "Колос". Аниматоры подготовили программу, а дети — стихи и песни. Молодогвардейцы вручили 36 детям сладкие подарки.

Координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев отметил, что подарки детям региональное отделение делает каждый год.

"Каждый год мы доставляем подарки детям из разных семей и проводим праздничные мероприятия. В этом году не могли оставить в стороне наших подопечных – детей из ЛДНР, проживающих в пунктах временного размещения. Малышам не хватает чудес и сказки в жизни, нам захотелось оставить отпечаток в их памяти с приятными воспоминаниями о детстве", - заявил он.

Напомним, в конце июня Тюменское региональное отделение"Молодой Гвардии" открыло ситуационный центр юридической помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Молодогвардейцы помогают переселенцам с оформлением необходимых документов, устройством детей в детские сады и школы.