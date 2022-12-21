21 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске школьников отправят на каникулы раньше из-за гриппа и ОРВИ

Сегодня в Нижневартовске состоялось внеочередное заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Врачи и эпидемиологи Роспотребнадзора отметили, что ситуация по гриппу и ОРВИ осложняется. Было особо отмечено, что выявляются случаи заболевания гриппом H1N1 среди детей. Как пояснили врачи, вирус характеризуется высокой заразностью. Также они отмечают увеличение тяжелых форм заболевания.

На основании информации об ухудшении эпидобстановки комиссией принято решение перенести каникулы во всех школах города. Они начнутся с 24 декабря 2022 года.

Теги: школьники, грипп, ОРВИ, каникулы



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