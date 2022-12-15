15 Декабря 2022
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Экономика Крым
Фото: t.me/mkhusnullin

Пустые грузовики могут начать пропускать по Крымскому мосту до конца года

В Крыму власти обсуждают возможность пропуска по Крымскому мосту пустых грузовиков. "Возможно, такое решение будет принято до Нового года", - заявил глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что автомобили с грузом начнут пропускать к марту. "Необходимо понять, сколько времени будут занимать вопросы безопасности, как будет проходить досмотр", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

По словам главы Крыма, пока популярностью пользуется новый, сухопутный маршрут на материк – через присоединенные территории. "Водители грузовых автомобилей уже привыкли к новому маршруту, и за сутки по нему из Крыма выезжает от 300 до 700 грузовых машин. Движение в колонне позволяет быстрее проходить блокпосты и более эффективно обеспечивать безопасность", - сказал Аксенов.

Также фуры с грузами могут попасть в Краснодарский край на пароме по Керченской переправы, а еще есть возможность провозить грузы железной дорогой.  

Теги: грузовики, крымский мост, сергей аксенов



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