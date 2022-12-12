В столкновении бензовоза и легковушки на Среднем Урале пострадали два человека

На Среднем Урале произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, дорожный инцидент случился днем 11 декабря на 86 км автодороги "Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда" Ирбитского района. Столкнулись бензовоз DAF и автомобиль "Лада Калина". В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, с травмами различной степени тяжести обоих доставили в ЦГБ Ирбита.

"Установлено, что бензовоз DAF гружен 14 кубометрами бензина и около 10 кубометров дизельного топлива. Находился под управлением мужчины 1986 года рождения, который ехал на разгрузку из Камышлова в Ирбит на заправочную станцию. Разлива топлива не допущено. Автомобилем "Лада Калина" управлял молодой человек 2003 года рождения, имеющий стаж вождения пять месяцев, который направлялся со своей знакомой домой в Екатеринбург", - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.