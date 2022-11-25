В Новом Уренгое ликвидировали пожар в гараже с заполненным топливом бензовозом

Пожарные ликвидировали пожар в районе Коротчаево Нового Уренгоя в гараже, где стоял заполненный топливом бензовоз сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила 800 кв. м. Возгорание произошло в 12.15. В тушении пожара были задействованы 31 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

К ликвидации пожара были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России.