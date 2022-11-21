ОАК передала военным самолеты Як-130 и Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130, сообщает ОАК.

"В свете текущих задач промышленность действует солидарно с Министерством обороны. Делается всё, чтобы наши промышленные предприятия, в том числе входящие в авиакластер “Ростеха”, продолжали развивать техническую базу, были обеспечены российскими станками и оборудованием, ритмично наращивали объёмы производства и темпы выпуска продукции", - сказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолётов, состоящих на вооружении ВКС РФ и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведённой по заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолётов.

Двухместный учебно-боевой самолёт Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку лётчиков современных и перспективных боевых самолётов, в том числе сверхманёвренных истребителей поколений 4++ и 5.

"В составе Ростеха мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится ещё одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года. Что касается переданной техники, то модернизированные истребители Су-30СМ2 зарекомендовали себя как эффективные и надёжные машины для обеспечения задач Минобороны", - сказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.