"Автодор" пообещал восстановить в новых территориях 530 км дорог за год

В присоединенных к России новых регионах восстановят 530 км дорог за год.

Как сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, в планах - развитие новых трасс, в том числе присоединение к существующим трассам. Отмечается, что восстановление дорог — это первое, что нужно осуществить в области строительства в этих регионах, сообщает РБК.

Работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры в ДНР и ЛНР уже ведется. Регионы РФ взяли шефство над районами и городами республик и Запорожской области. Активно ведется строительство в Мариуполе.