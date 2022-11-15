МО РФ: Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

В Минобороны РФ сообщили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ.

Также украинская сторона потеряла два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две системы М777 производства США, 28 беспилотников.

Напомним, в Минобороны сообщали, что взятие населенного пункта произошло 14 ноября в результате упорных боев.