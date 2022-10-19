19 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Разные выплаты для людей в одном окопе недопустимы – Матвиенко

Совет Федерации намерен "разобраться в системе выплат", которые регионы организовали для мобилизованных.

Сенатор Айрат Гибатдинов на заседании СовФеда в среду отметил, что "разные регионы поддерживают мобилизованных по-разному". "Кто-то выделяет 20 тыс. руб., кто-то – 100 тыс. руб. Хотя они все находятся в равных условиях. Надо создать единый федеральный стандарт, это позволит избежать зависти", - отметил член Совета Федерации.

Спикер палаты Валентина Матвиенко согласилась и сообщила, что в понедельник дала поручение комитету по обороне разобраться в системе выплат. "Когда люди в одном окопе решают общие задачи – такая разница недопустима. И недопустима задержка выплат", - заявила Матвиенко.

Отметим, что единовременные выплаты и другие меры соцподдержки мобилизованных не предусмотрены законом – это жесты доброй воли регионов, и ложатся они нагрузкой на региональные бюджеты. В Минобороны и Минфине ни разу не заявили о готовности профинансировать такие выплаты.

Теги: выплаты, мобилизация, валентина матвиенко



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