На 100+ TechnoBuild показали, куда заселят участников КРТ в Екатеринбурге

18 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На 100+ TechnoBuild показали, куда заселят участников КРТ в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild впервые представили проект застройки участка, отданного под комплексное развитие территории (КРТ).

Строительством занимается компания "Астра Девелопмент". Жилой комплекс "Новация" расположится в границах улиц Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской. Многоэтажные здания жилой площади в 90 тыс. кв.м вместит в себя 2,6 тыс. екатеринбуржцев. Помимо жилой застройки, на территории будут расположены магазины и офисы, которые займут площадь на 5,8 тыс. "квадратов".

ЖК "Новация" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в июле администрация Екатеринбурга подвела итоги земельных аукционов по пилотным проектам комплексного развития территорий, или так называемой реновации. Примечательно, что практически всю территорию будут осваивать компании с тюменскими корнями "Страна Е1" и "Брусника". Самая перспективная площадка в районе улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана отошла девелоперу "Страна Е1" за 96 млн руб. Участок на Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской был продан компании "Астра-Девелопмент" за 11,4 млн руб. Последний надел в границах улицы Донбасская, Черниговского и Суворовского переулка получила "Брусника" всего за 671 тыс. руб.

Теги: 100+ TechnoBuild, крт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети