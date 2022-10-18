На 100+ TechnoBuild показали, куда заселят участников КРТ в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild впервые представили проект застройки участка, отданного под комплексное развитие территории (КРТ).

Строительством занимается компания "Астра Девелопмент". Жилой комплекс "Новация" расположится в границах улиц Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской. Многоэтажные здания жилой площади в 90 тыс. кв.м вместит в себя 2,6 тыс. екатеринбуржцев. Помимо жилой застройки, на территории будут расположены магазины и офисы, которые займут площадь на 5,8 тыс. "квадратов".

Напомним, в июле администрация Екатеринбурга подвела итоги земельных аукционов по пилотным проектам комплексного развития территорий, или так называемой реновации. Примечательно, что практически всю территорию будут осваивать компании с тюменскими корнями "Страна Е1" и "Брусника". Самая перспективная площадка в районе улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана отошла девелоперу "Страна Е1" за 96 млн руб. Участок на Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской был продан компании "Астра-Девелопмент" за 11,4 млн руб. Последний надел в границах улицы Донбасская, Черниговского и Суворовского переулка получила "Брусника" всего за 671 тыс. руб.