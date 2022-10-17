17 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Армия и ВПК В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве закончилась мобилизация

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании в столице частичной мобилизации.

"По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются в 14.00 17 октября 2022 г. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей.

"Благодарю вас и говорю слова признательности. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны", - написал Собянин.

Напомним, в минувшую пятницу москвичи пожаловались на мобилизационные "облавы" в столице. На этом фоне в Госдуме заявили, что Москва не справляется с мобилизационным заданием.

Теги: Сергей Собянин, мобилизация



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