"Москва гнилая оказалась": в Госдуме высказались о темпах мобилизации в столице

Москва не справляется с мобилизационным заданием, считает член комитета Госдумы по обороне, представитель КПРФ Виктор Соболев. Он объясняет провокацией сообщения об "облавах" на мужчин призывного возраста в столице (хотя в военкомате опровергают проведения таких акций).

"Это [повестки] должны раздавать официально из военкомата тем людям, которые служили и имеют военно-учётную специальность. Но Москва, хотя ей и выдали мизерный план, выполнила на 50%. Вот такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это как будто специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей уехало за границу. Москва в этом плане не в лучшую сторону отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно. Человек должен иметь паспорт, военный билет, военно-учетную специальность, он должен был служить в армии, как у метро об этом узнать? Это какая-то провокация 100%", - отметил Соболев в комментарии изданию "Подъем".

Он добавил, что комитет ГД по обороне обсудит эту ситуацию.

Депутат добавил, что "в принципе по России с мобилизацией всё нормально" и в Москве "есть районы, которые на 200% выполнили план, там много добровольцев".

Напомним, ранее появились сообщения о выдаче повесток в военкомат у станций столичного метро. Сообщалось, что полиция и представители военкоматов появились сегодня у входов на станции "Ботанический сад", "Алексеевская", "Новокосино" и других.

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в комментарии РИА Новости опроверг массовую раздачу повесток у метро с привлечением полиции, заявив, что силовики иногда проводят оперативно-розыскные мероприятия, в том числе разыскивают уклонистов.