17 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Армия и ВПК В России Московская область
Фото: Накануне.RU

Подмосковье досрочно завершило мобилизацию

Губернатор Московской области Андрей Воробьем в своем Telegram-канале сообщил, что частичная мобилизация в Подмосковье завершена.

"Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома – пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно", - написал Воробьев.

Сейчас нужно, полагает Воробьев, продолжать помогать тем, кто на передовой.

"Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача – поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания", - написал губернатор.

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании в столице частичной мобилизации.

"По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются в 14.00 17 октября 2022 г. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

При этом в минувшую пятницу москвичи пожаловались на мобилизационные "облавы" в столице. На этом фоне в Госдуме заявили, что Москва не справляется с мобилизационным заданием.

Теги: Андрей Воробьев, губернатор, Подмосковье, мобилизация



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Ранее 17.10.2022 12:09 Мск В Москве закончилась мобилизация


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