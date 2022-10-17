Уралец, убивший в ДТП свою дочь, получил шесть лет колонии

В Первоуральске осужден мужчина, управлявший машиной в состоянии опьянения. Из-за этого погибла его маленькая дочь, которая ехала у него на коленях.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 3 июля прошлого года: 39-летний мужчина, будучи лишенным водительского удостоверения, в пьяном виде управлял автомобилем "Фиат Дукато". При этом он держал у себя на коленях пассажира – свою дочь 2016 года рождения, не пристегнутую ремнем безопасности.

В итоге отец не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Девочка получила сочетанную травму тела, от которой скончалась на месте ДТП.

Как отметили в прокуратуре, мужчина свою вину признал частично. Первоуральский городской суд назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два с половиной года.