13 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: t.me/pdmnews

В соседнем с Подмосковьем регионе ПВО сбила беспилотник

В Калужской области сбили беспилотник в районе деревни Салово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен", - рассказал глава региона.

Он добавил, что "пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует".

По мнению губернатора, "средства ПВО надежно закрывают наше небо".

Между тем, Telegram-канал Shot без ссылки на источник сообщил, что был запеленгован второй неустановленный летательный аппарат, его пока ищут.

Калужская область не является приграничным регионом РФ, не имеет границы с Украиной, но граничит с Брянской областью, которая подвергается обстрелам ВСУ. Также на севере Калужская область граничит с Подмосковьем.

Теги: беспилотник, калуга, пво



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