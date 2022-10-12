Новак заявил, что цены на нефть в дальнейшем останутся на текущем уровне

Цены на нефть в дальнейшем останутся приблизительно на текущем уровне. Такое заявление сегодня сделал вице-премьер РФ Александр Новак в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Сегодня цены очень волатильные, и во многом, как я уже сказал, зависят от тех неопределенностей, которые на рынке мы видим", - приводит слова Новака ТАСС.

Он отметил, что принятое странами - участницами ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти, после которого нефтяные котировки выросли, было принято "абсолютно обоснованно с точки зрения баланса спроса и предложения".

"Во-первых, когда мы принимали неделю назад решение о сокращении добычи, мы исходили из того, что сегодня темпы роста экономики замедлились относительно тех прогнозов, которые ранее учитывались. Мы видим признаки рецессии, повышения процентных ставок центральными банками, и это накладывает, безусловно, те риски, которые учитывались при принятии решения. Плюс, зимний период у нас всегда идет со снижением спроса", - объяснил вице-премьер РФ.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти. Речь идет о сокращении на 2 млн баррелей в сутки. Решение вступает в силу с ноября. За базу возьмут согласованные на август уровни. Отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.