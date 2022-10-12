Новак заявил, что цены на нефть в дальнейшем останутся на текущем уровне

12 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Центральный ФО В России За рубежом Москва
Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

Новак заявил, что цены на нефть в дальнейшем останутся на текущем уровне

Цены на нефть в дальнейшем останутся приблизительно на текущем уровне. Такое заявление сегодня сделал вице-премьер РФ Александр Новак в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Сегодня цены очень волатильные, и во многом, как я уже сказал, зависят от тех неопределенностей, которые на рынке мы видим", - приводит слова Новака ТАСС.

Он отметил, что принятое странами - участницами ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти, после которого нефтяные котировки выросли, было принято "абсолютно обоснованно с точки зрения баланса спроса и предложения".

"Во-первых, когда мы принимали неделю назад решение о сокращении добычи, мы исходили из того, что сегодня темпы роста экономики замедлились относительно тех прогнозов, которые ранее учитывались. Мы видим признаки рецессии, повышения процентных ставок центральными банками, и это накладывает, безусловно, те риски, которые учитывались при принятии решения. Плюс, зимний период у нас всегда идет со снижением спроса", - объяснил вице-премьер РФ.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти. Речь идет о сокращении на 2 млн баррелей в сутки. Решение вступает в силу с ноября. За базу возьмут согласованные на август уровни. Отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.

Теги: нефть, ОПЕК+, Новак



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети