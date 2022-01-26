Петербуржцы больше не доверяют обещаниям Смольного убрать мусор

Петербургские дворы продолжают утопать в тоннах не вывезенного мусора. Огромное количество «забытых» коммунальных отходов наблюдается практически во всех районах города. Ранее в ходе пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев извинился перед петербуржцами за «мусорный коллапс», возникший в городе в первых числах января. Кроме того, чиновник вместе с новым единым регоператором по обращению с отходами в Северной столице «Невский экологический оператор» пообещали горожанам разобраться с мусорными проблемами к 25 января. В результате петербуржцы пришли к мнению, что словам и обещаниям представителей Смольного верить нельзя.

В среду, 26 января, Петербург продолжает «утопать» в тоннах не вывезенного мусора в жилых дворах. Несмотря на все заверения чиновников о скорейшем решении данной проблемы, сотни контейнерных площадок Петербурга остаются переполненными зловонными отходами. Некоторые из них не опорожнялись с самого начала «мусорного» коллапса, случившегося в начале января текущего года. Причиной этой, без малого, экологической катастрофы послужил старт «мусорной» реформы, к которому команда губернатора Александра Беглова оказалась абсолютно не готова и не смогла подготовить Петербург к безболезненному и грамотному переходу к новой системе единого оператора по обращению с отходами. В этой роли выступила организация «Невский экологический оператор», которая так же не справились с возложенными на нее обязанностями.

Еще 17 января вице-губернатору Петербурга Валерию Пикалеву на пресс-конференции пришлось извиняться перед петербуржцами за мусорную катастрофу, возникшую в городе. Главной причиной произошедшего сбоя в системе обращения с ТКО он назвал нехватку транспорта у регоператора НЭО. По его словам, были приняты оперативные меры по устранению недочетов и пообещал, что к 25 января ситуация будет взята под полный контроль. Представители НЭО так же пообещали горожанам, что смогут справиться с возникшими трудностями в обозначенный срок.

Журналистам не пришлось долго искать фотофакты, свидетельствующие об очередном обмане петербуржцев со стороны чиновников, ведь «мусорный коллапс» до сих пор наблюдается во всех районах города.

Например, в Красногвардейском районе во дворе дома №5 по Среднеохтинскому проспекту находится большое количество мусора, судя по всему, не вывозимого в течении длительного времени.

Похожая ситуация сложилась и во дворе дома №19 на проспекте Космонавтов в Московском районе. Судя по припорошенным снегом пакетам с мусором, о регулярном вывозе ТКО по данному адресу речи не идет.

Не избавились от «мусорной» проблемы и в Невском районе – контейнерные площадки на улице Джона Рида превратились в стихийные свалки, где из-за огромного количества отходов трудно рассмотреть сами мусорные баки.

Не избежал общей участи и Выборгский район, где по адресу проспект Мориса Тореза дом 41 мусор из забитой до отказа контейнерной площадки начал перемещаться на парковочные места жителей ближайших домов.

Глядя на контейнерные площадки в своих дворах, петербуржцы отмечают, что словам чиновников Смольного верить нельзя.

Напомним, из-за сложившегося в Петербурге системного кризиса в сфере обращения с ТКО, участились случаи пожаров на контейнерных площадках. При этом мусор вынуждены жечь сами жители города, чтобы избавиться от зловония гниющих отходов и не допустить возможной вспышки инфекционных заболеваний из-за распространения вредителей.