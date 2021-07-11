11 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: facebook.com/groups/1375706286101573

В Екатеринбурге во дворе дома, соседствующего со стройплощадкой на месте снесенного здания ПРОМЭКТ, разошелся асфальт

В Екатеринбурге во дворе дома, соседствующего со стройплощадкой на месте снесенного здания ПРОМЭКТ, стал проваливаться асфальт. Буквально за несколько дней трещины расширились и углубились.

О новых неприятностях сообщила активистка, протестовавшая против застройки, Елена Литвинова, в группе Facebook "Дом на сенной площади".

(2021)|Фото: facebook.com/groups/1375706286101573

По ее словам, котлован, находящийся в нескольких метрах от жилого дома, укрепили подпорной стенкой, однако это не помогло, за несколько дней трещины существенно разошлись и просели. Разницы в уровне между "берегами" трещин, по мнению Литвиновой, уже не менее 10 см.

(2021)|Фото: facebook.com/groups/1375706286101573

В группе несколько дней назад размещено видео, на котором разрушения только начались. Теперь трещины затронули и парковку, и тротуар.

Напомним, работы по сносу ПРОМЭКТ и застройке участка проводит строительная корпорация Маяк. Жители близлежащих домов уверены, что работы ведутся без понимания особенностей рельефа, грунта и внимания к окружающей застройке. Активисты опасаются, что новые дома приведут к разрушению классического ансамбля сенной площади, как с эстетической точки зрения, так и в самом бытовом смысле - они уже замечают появление трещин в подвалах и подъездах своих домов.

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Теги: промэкт, снос, провал асфальта



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