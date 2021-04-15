В Марий Эл медики "скорой" не успели спасти женщину, потому что добирались к ней на лошадях

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В марийской деревне Паймыр в конце марта скончалась 46-летняя женщина. Из-за отсутствия нормальной дороги медикам пришлось нанимать в соседнем поселке лошадь и ехать в санях к пациентке, но они все равно не успели.

ЧП произошло 27 марта, когда эта местность на границе республик Марий Эл и Татарстан была еще полностью занесена снегом (включая дороги). Примечательно, что по прямой от Паймыра до пятого по населению города России – Казани – всего 67 километров, до столицы Марий Эл – Йошкар-Олы – порядка сотни.

Жительнице села стало плохо с сердцем в пятом часу вечера, ее родственники вызвали "скорую помощь". Медики в этот момент находились на другом вызове, поэтому дочь женщины позвонила еще и родственникам, проживающим в другом районе республики.

"Мы приехали к ней на два часа раньше скорой помощи. Но из-за того, что дорог в деревне Паймыр нет, врачи оставили машину в соседнем населенном пункте Ямбатор и мы были вынуждены нанимать для них лошадь. В итоге врачи добрались до нашей родственницы только к девяти часам вечера, когда она уже умерла от лопнувшего в сердце сосуда. Когда полиция ехала к нам фиксировать смерть, им пришлось самостоятельно откапывать дороги", - цитирует ресурс "ProГород" родственника погибшей.

По словам жителей Паймыра, это уже не первая смерть в деревне из-за того, что медики не успевают добраться к пациентам из-за отсутствующей дороги.