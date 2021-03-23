В Екатеринбурге спустя год возобновится турнир претендентов на мировую шахматную корону

В Екатеринбурге возобновится турнир претендентов ФИДЕ по шахматам. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Напомним, турнир стартовал в столице Урала 17 марта 2020 года. После первого круга было принято решение приостановить его из-за пандемии коронавируса. При этом результаты сыгранных в Екатеринбурге матчей засчитаны.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, турнир пройдет с 17 по 29 апреля этого года. На сегодняшний день лидерами таблицы являются россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Далее по количеству набранных очков идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао, россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь.

Стоит отметить, что победитель турнира претендентов на мировую шахматную корону получит право провести матч с чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.