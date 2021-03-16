"Обещают санкции": металлурги НТМК заявили о нарушении своих прав из-за вакцинации

Работники крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК пожаловались на нарушение своих прав. Они обратились к председателю профсоюза Владимиру Радаеву с коллективным письмом.

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Как сообщили Накануне.RU в движении "Тагил за перемены", металлурги обеспокоены, что их принуждают вакцинироваться от коронавируса с применением санкций: в частности, после выхода из отпуска или с больничного непривитый работник за свой счет обязан сдать тест на антитела и самоизолироваться без сохранения заработной платы. В противном случае сотрудникам грозит привлечение к ответственности, говорится в письме.

Также рабочие недовольны приказом о переносе рабочего графика на час раньше в связи с ремонтом моста по улице Циолковского. Они считают, что смена графика вызывает множество вопросов: будет ли готов к такому общественный транспорт, все ли детские сады откроют дежурные группы и как скажется изменение распорядка на взрослых и детях - ведь придется вставать в пять утра, чтобы успеть отвести ребенка в садик и потом добраться до работы.

В четверг, 18 марта, планируется собрание, на которое работники НТМК ждут Владимира Радаева. О реакции главы профсоюза на письмо пока неизвестно.