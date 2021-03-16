"Обещают санкции": металлурги НТМК заявили о нарушении своих прав из-за вакцинации

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
депутат гордумы Нижнего Тагила Владимир Радаев (2012) | Фото: Накануне.RU

"Обещают санкции": металлурги НТМК заявили о нарушении своих прав из-за вакцинации

Работники крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК пожаловались на нарушение своих прав. Они обратились к председателю профсоюза Владимиру Радаеву с коллективным письмом.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в движении "Тагил за перемены", металлурги обеспокоены, что их принуждают вакцинироваться от коронавируса с применением санкций: в частности, после выхода из отпуска или с больничного непривитый работник за свой счет обязан сдать тест на антитела и самоизолироваться без сохранения заработной платы. В противном случае сотрудникам грозит привлечение к ответственности, говорится в письме.

Также рабочие недовольны приказом о переносе рабочего графика на час раньше в связи с ремонтом моста по улице Циолковского. Они считают, что смена графика вызывает множество вопросов: будет ли готов к такому общественный транспорт, все ли детские сады откроют дежурные группы и как скажется изменение распорядка на взрослых и детях - ведь придется вставать в пять утра, чтобы успеть отвести ребенка в садик и потом добраться до работы.

В четверг, 18 марта, планируется собрание, на которое работники НТМК ждут Владимира Радаева. О реакции главы профсоюза на письмо пока неизвестно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Обещают санкции": металлурги НТМК заявили о нарушении своих прав из-за вакцинации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: НТМК, металлурги, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети