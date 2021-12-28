В Госдуме не знают, сколько будет действовать закон о QR-кодах

Хотя принятый в Госдуме в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах имеет ограниченный срок действия (до 1 июня 2022 года), уже сейчас понятно, что власти могут попытаться его пролонгировать.

И в Госдуме пока не знают, каким может в итоге быть период действия ограничений.

"Период действия будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Теоретически можно предположить, что пандемия закончится, коронавирус станет простым сезонным заболеванием, тогда QR-коды не понадобятся", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он считает, что введение сертификатов о прививке – это вынужденная мера, и вынуждают на нее идти "сопротивляющиеся граждане": "Мировой опыт показывает, что сертификаты эффективны. Основная цель, безусловно, - побудить людей к вакцинации. Лучше бы, конечно, QR-кодов не было. Лучше бы все пошлись и вакцинировались сами, тогда QR-коды были бы не нужны. Но так получилось, что определенное сопротивление среди граждан мы встречаем".