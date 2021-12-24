"Единоросс" из Госдумы предложил вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев выступил за вынос алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.

Парламентарий соотносит такое решение с высказываниями президента Путина. Накануне глава государства много говорил о демографии, здоровьесбережении нации на пресс-конференции. А для всех этих сфер фактором риска остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы, считает Хамзаев.

"Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов", - цитирует депутата РИА "Новости".

Хамзаев привел данные возглавляемого им общественного движения "Трезвая Россия": в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи - доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом.