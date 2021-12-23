Кабмин реформирует тарифы на электроэнергию для населения из-за майнерских ферм

Правительство готовится запустить реформу энерготарифов для населения. Регионы смогут сами определять предельный объем потребления электроэнергии по минимальной стоимости. Правда, методика расчета этого объема пока не разработана.

Те, кто не уложится в норматив, будут платить больше. Этого добивались энергетики, они жалуются на рост потребления в связи с майнингом криптовалюты в жилом секторе.

ФАС и Минэнерго считают, что реформа не приведет к росту тарифов, но поможет бороться с майнерами, ведущими, по сути, коммерческую деятельность по расценкам для физлиц, пишет "Коммерсант".

Подобный механизм уже действует в Крыму и Севастополе. Льготный тариф там составляет 3,3 руб. за 1 кВт/ч, по этой цене можно потреблять до 150 кВт/ч в месяц. Дальше стоимость "киловаттчаса" повышается до 4,2 руб., при потреблении более 800 кВт/ч в месяц – до 5,53 руб.

Весь вопрос в том, какой объем "стандартного" потребления для населения утвердят регионы. ФАС обещает разработать методические указание в течение двух месяцев. По данным издания, доля потребителей (многоквартирные дома и частный сектор) с потреблением больше 600 кВт/ч в месяц составляет около 40%.