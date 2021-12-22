В Казани пропали 10 спецсамолетов "дочки" "Ростеха" стоимостью 165 млн рублей

В Казани пропали десять легкомоторных самолетов Т-500 стоимостью около 165 млн рублей, заказанных Обнинским научно-производственным предприятием "Технология" им. А.Г. Ромашина ("дочка" "Ростеха") у компании МВЕН. Об этом сообщил РБК первый заместитель генерального директора "Технологии" Алексей Будыкин.

Пропажа была обнаружена 13 декабря во время судебной экспертизы. Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями. Их себестоимость была оценена приставами в 90 млн рублей. Самолеты должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятый пропавший самолет - выставочный экземпляр, его дислокация также неизвестна.

"Технология" подала заявление о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Экономист Никита Кричевский, комментируя ситуацию в своем телеграм-канале, задается вопросом: "А были ли самолеты?". "Если нет – мы наблюдаем мегааферу, в которую вовлечены руководство "дочки" "Ростеха", аэродромные службы, судебные приставы и даже бывший министр связи России Николай Никифоров", - пишет он.

"Вопрос второй: если были, то куда делись? Аэродромов в России не так много, а самолет – не иголка в стоге сена. Следы хотя бы одного из них должны найтись по-любому. Вопрос третий: если были и никуда не улетали, их что, разобрали на запчасти? Но тогда их и искать не надо – все они в разобранном виде лежат на авиазаводе", - написал Кричевский.

И наконец, главный вопрос, который задает аналитик: почему самолетов всего 10, если по контракту от 2018 года должно было производиться 60 самолетов в год?

Напомним, вчера в Госдуме глава Минпромторга Дениса Мантуров заявлял, что в России планируется произвести более тысячи воздушных судов до 2030 года. Знаковым событием для отрасли в уходящем году он назвал утверждение программы государственного гражданского заказа. При этом министр также выступил за формирование госзаказа для различных отраслей и положительно оценил роль Сталина в "становлении промышленности".