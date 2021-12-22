В Казани пропали 10 спецсамолетов "дочки" "Ростеха" стоимостью 165 млн рублей

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО В России
Самолет Т-500 (2021) | Фото: Ростех

В Казани пропали 10 спецсамолетов "дочки" "Ростеха" стоимостью 165 млн рублей

В Казани пропали десять легкомоторных самолетов Т-500 стоимостью около 165 млн рублей, заказанных Обнинским научно-производственным предприятием "Технология" им. А.Г. Ромашина ("дочка" "Ростеха") у компании МВЕН. Об этом сообщил РБК первый заместитель генерального директора "Технологии" Алексей Будыкин.

Пропажа была обнаружена 13 декабря во время судебной экспертизы. Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями. Их себестоимость была оценена приставами в 90 млн рублей. Самолеты должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятый пропавший самолет - выставочный экземпляр, его дислокация также неизвестна.

"Технология" подала заявление о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Экономист Никита Кричевский, комментируя ситуацию в своем телеграм-канале, задается вопросом: "А были ли самолеты?". "Если нет – мы наблюдаем мегааферу, в которую вовлечены руководство "дочки" "Ростеха", аэродромные службы, судебные приставы и даже бывший министр связи России Николай Никифоров", - пишет он.

"Вопрос второй: если были, то куда делись? Аэродромов в России не так много, а самолет – не иголка в стоге сена. Следы хотя бы одного из них должны найтись по-любому. Вопрос третий: если были и никуда не улетали, их что, разобрали на запчасти? Но тогда их и искать не надо – все они в разобранном виде лежат на авиазаводе", - написал Кричевский.

И наконец, главный вопрос, который задает аналитик: почему самолетов всего 10, если по контракту от 2018 года должно было производиться 60 самолетов в год?

Напомним, вчера в Госдуме глава Минпромторга Дениса Мантуров заявлял, что в России планируется произвести более тысячи воздушных судов до 2030 года. Знаковым событием для отрасли в уходящем году он назвал утверждение программы государственного гражданского заказа. При этом министр также выступил за формирование госзаказа для различных отраслей и положительно оценил роль Сталина в "становлении промышленности".

Теги: ростех, самолеты т-500, технология



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9169

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети