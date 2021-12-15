В Кузбассе задержан владелец шахты "Листвяжная" Федяев

Задержан миллиардер Михаил Федяев, собственник шахты "Листвяжная" в Кузбассе, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь». Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Также задержали генерального директора указанного "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора общества Антона Якутова, главного инженера "Листвяжной" Анатолия Лобанова.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие).

Напомним, компанией "Шахта "Листвяжная" владеет АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", среди основателей которой - фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин.

Федяев - долларовый миллиардер, на 2020 год занимал 177 позицию в списке Forbes с состоянием в 550 миллионов долларов.

Шахта ведет отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Напомним, в результате взрыва на шахте погиб 51 человек. Накануне в Кемеровскую область прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать изъятую документацию.