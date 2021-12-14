14 Декабря 2021
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Происшествия В России
Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Ни один из фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная" не признал вину, - СК

Ни один из пяти обвиняемых по делу о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не признал вину. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по итогам оперативного совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина, который прибыл в Кемеровскую область.

Глава СК потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать изъятую документацию.

Ранее адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест.

Напомним, директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка, где произошло ЧП, Сергей Герасименок обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, которые повлекли гибель людей. Два сотрудника местного отдела Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности. Суд отправил всех пятерых под арест сроком на два месяца.

Теги: шахта листвяжная, взрыв, ск



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