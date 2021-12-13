Главой VK избран сын Сергея Кириенко

Сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко Владимир назначен гендиректором корпорации VK (ранее Mail.Ru Group). Решение об этом единогласно принял совет директоров компании, передает РБК. До этого Владимир Кириенко занимал пост первого вице-президента "Ростелекома".

В начале декабря стало известно о сделке по продаже структурами Алишера Усманова доли в VK компании, близкой к "Газпрому". Тогда же гендиректор VK Борис Добродеев (сын главы ВГТРК Олега Добродеева) заявил, что покидает свой пост, чтобы остаться в компании Усманова.