Безнадежные долги россиян перевалили за 2 млрд

Совокупный долг россиян, подлежащий списанию в рамках внесудебного банкротства, превысил 2 млрд руб.

Как сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов, количество одобренных заявлений на внесудебное банкротство продолжает расти и достигло почти 6 тыс. По данным ОКБ, число граждан с долгом до 0,5 млн руб., потенциально подходящих под эту процедуру, сейчас составляет почти 5 млн человек.

Доля возбужденных процедур к поданным заявлениям выросла до 54% в ноябре против 30% годом ранее.

В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. руб.

Напомним, в январе-сентябре 2021 года число российских граждан банкротов, среди которых и индивидуальные предприниматели, выросло в 1,8 раза по сравнению с этим периодом прошлого года до 137 тыс. 485 человек.

Как сообщалось ранее, россиянам смогут списать долги до 1,6 млрд руб. в рамках механизма внесудебного банкротства.