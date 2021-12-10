На Украине суд оправдал преподавателя, написавшего своему студенту дипломную работу за деньги

Жолквовский районный суд (Львовская область) полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета Олега Соколовского, который в 2016 году написал своем студенту дипломную работу за 400 долларов и был задержан при получении денег от студента, пишет Zaxid.net.

Соколовский хотел 500 долларов, но покупатель сбил цену до 400. Тогда тот же суд признал его виновным в получении взятки и оштрафовал на 21 тысячу гривен (более 50 тысяч рублей). Обвиняемый подал апелляцию, а позже еще и кассацию. И кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение.

В материалах суда сказано, что преподаватель лишь согласился на просьбу студента, так как ему нужны были деньги на лечение отца. И считает, что имеет право писать научные роботы для кого угодно, а если студент не желает самостоятельно писать дипломную работу, ее текст может изготовить любое другое лицо. Эту работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. То есть он получил деньги как оплату своей работы.

Судья счел действия Соколовского не выходящими за рамки закона, поскольку тот не пытался влиять на оценку своей работы. Прокуратура еще может подать апелляцию.

Интересно, что по тому же делу пять лет назад был наказан штрафом член экзаменационной комиссии, который за 200 долларов от того же студента обеспечил его успешную защиту.

Фактически суд оправдал куплю-продажу дипломных, курсовых и иных работ студентов. Независимо от формального соответствия или несоответствия букве закона решение суда характеризует состояние современного образования.