В Екатеринбурге автомобильного мошенника отправили в колонию на 6,5 лет

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о мошенничестве под предлогом реализации автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, житель уральской столицы занимался куплей-продажей машин с пробегом. В 2016 году он предложил своему знакомому оказать помощь в продаже авто по интересующей приятеля цене. Однако, получив документы на машину и оба комплекта ключей, аферист продал его, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению.

Как показало расследование, в период с 2016 по 2019 годы мужчина аналогичным способом завладел имуществом на сумму свыше 16 млн рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес мошеннику свой приговор. Ближайшие 6,5 лет он проведет в исправительной колонии общего режима.