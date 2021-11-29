29 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге автомобильного мошенника отправили в колонию на 6,5 лет

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о мошенничестве под предлогом реализации автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, житель уральской столицы занимался куплей-продажей машин с пробегом. В 2016 году он предложил своему знакомому оказать помощь в продаже авто по интересующей приятеля цене. Однако, получив документы на машину и оба комплекта ключей, аферист продал его, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению.

Как показало расследование, в период с 2016 по 2019 годы мужчина аналогичным способом завладел имуществом на сумму свыше 16 млн рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес мошеннику свой приговор. Ближайшие 6,5 лет он проведет в исправительной колонии общего режима.

Теги: мошенник, автомобили, приговор, Екатеринбург



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