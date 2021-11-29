Ахметов опроверг свое участие в подготовке госпереворота на Украине

Украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что президент Владимир Зеленский лжет, обвиняя его в подготовке 1-2 декабря на Украине нового переворота. Такое сообщение распространила пресс-служба корпорации Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент".

Напомним, свое заявление Зеленский сделал на пресс-конференции. Он также раскритиковал принадлежащие Ахметову телеканалы, которые хочет поставить под контроль. В последние месяцы они резко усилили критику Зеленского.

В свою очередь, Ахметов не только обвинил Зеленского во лжи, но и в преследовании СМИ. И пообещал защищать "свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова".

"Я сделаю все возможное, чтобы избежать авторитаризма и цензуры на Украине", - заключил Ахметов, дав понять, что не собирается отказываться от телеканалов.

Ведущий Савик Шустер собрал в студии политиков, недовольных Зеленским, которые сделали ряд важных заявлений. Так, экс-глава МВД Арсен Аваков сказал, что Зеленский "атаковал крупный бизнес", подрывая его акции. Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков обвинил Зеленского в голословности, которая только дестабилизирует страну.

Политолог Михаил Погребинский назвал заявление Зеленского "липой" - никаких фактов. На это указывают многие эксперты и пользователи. Но президент фактически открыто объявил войну Ахметову, представив его как своего врага. Если Ахметову будет грозить реальная опасность, его предупредят его люди в СБУ, и он уедет в один из своих домов в Лондоне. Если нет - информационная атака на Зеленского продолжится, полагает Погребинский.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что источник в офисе президента рассказал, что там готовят несколько публикаций в западных СМИ против Ахметова, с помощью которого Россия якобы хочет свергнуть власть Зеленского.

Политолог Андрей Головачев считает, что Зеленский сделал ошибку, так как он дополнительно вынуждает Запад встать на его сторону и против Ахметова, хотя там понимают, что он блефует, да и не сильно довольны Зеленским. А само нахождение Зеленского на посту президента уже переросло в политический кризис, и будет продолжаться, пока он не уйдет. Причем все эксперты сходятся во мнении, что у Зеленского нет шансов на второй срок.

Политолог Владимир Корнилов в шуточной форме написал, что уже запутался:

"Так на Украине теперь сначала переворот, а потом вторжение России? Или сначала вторжение, потом переворот? Кто сценарий окончательный знает?"

Интересно, что издание "Страна" опросило на улице киевлян, и они очень скептически относятся к словам Зеленского о госперевороте.